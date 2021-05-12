Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Ekranları sevilen dizisi Gönül Dağı sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Gönül Dağı 96. bölüm fragmanı!

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı canlı izle, Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı full HD canlı izle, diye aratıyor. Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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