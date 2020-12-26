Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 9. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
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Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 9. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

26.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:38
Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 9. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'da bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı 10. Bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı 9. Bölüm izle!

TRT 1'in yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 9. bölüm izleme linki! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Uçağın patentini çaldıran Taner'in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner'e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?

Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek'ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

Öte yandan Kırşehir'de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman'ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan'ın Asuman'ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...

GÖNÜL DAĞI 9. BÖLÜMÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

GÖNÜL DAĞI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ve tanıtım filmi yayınladı! Gönül Dağı 10. bölümüyle 26 Aralık Cumartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

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