MERSİN (İHA) - Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen 6. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Gönül Coğrafyası Kampı" Mersin'de başladı

Farklı şehirlerden gelen 150 öğrenci, 5 gün boyunca Mersin'de çeşitli etkinlik, eğitim ve gezilere katılacak

MERSİN - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen 6. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Gönül Coğrafyası Kampı" Mersin'de başladı. Farklı şehirlerden gelen 150 öğrenci, 5 gün boyunca Mersin'de çeşitli etkinlik, eğitim ve gezilere katılacak.

Bu yıl 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, Türkiye'nin önemli ilim, kültür, sanat ve spor adamlarıyla bir araya gelecek. Kamp süresince gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da görme fırsatı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema/belgesel/tiyatro gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden bin 500 öğrenci katılacak. 10 farklı temayla gerçekleştirilecek geleneksel kış kampları kapsamında Edebiyat Kampı Diyarbakır'da, Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de, Gönüllülük Kampı Konya'da, Güzel Sanatlar Kampı Erzurum'da, İletişim ve Sinema Kampı Samsun'da, İnsan ve Toplum Kampı Antalya'da, Mühendislik Kampı Sakarya'da, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı Muğla'da, Uluslararası İlişkiler Kampı İstanbul'da, Tarih ve Medeniyet Kampı da Bursa'da düzenlenecek. Mersin'de düzenlenen Gönül Coğrafyası kampı, bugün yapılan açılış töreniyle başladı. Kız Öğrenci Yurdunda yapılan açılış törenine, KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Müdür Ökkeş Demir, kampların Türkiye genelinde 10 ilde düzenlendiğini belirterek, "Tematik kamplarda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret ve yemek buluşmaları, gönüllülük çalışmaları, turnuvalar, bilgi yarışmaları ve birbirinden güzel etkinliklerle 81 ilden bin 500 öğrenci bir araya gelecektir. Yeryüzü cenneti Mersinimizde düzenlenen ve şuan açılış programını gerçekleştirdiğimiz 'Gönül Coğrafyası' kampımızda ise Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya illerinden 150 öğrenci ağırlanacaktır. Tarih boyunca kopmayan bağlarla ortak değerlerde buluşan, coğrafi özelliklerden öte gönül birliğiyle birbirini destekleyen ülkelerden, ülkemize ve ilimize eğitim görmek maksadıyla misafir olarak gelen ve yurtlarımızda barınan, her biriniz gönül elçisi sevgili gençlerimizi ağırlamak, il müdürlüğümüz içinde ayrı bir anlam ifade etmektedir. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış dersini yazar Selim Cerrah, 'Türkiye Nedir' konulu sunumuyla gerçekleştirdi.