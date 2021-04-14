Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak
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Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak

Mamak Belediyesi, "İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak" sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Gönül Çarşıları'nı yeniden kurdu.

Mamak Belediyesi, "İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak" sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Gönül Çarşıları'nı yeniden kurdu. Toplam on noktada kurulan çarşıya hayırseverler raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek destek olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da raflara bırakılan gıdalardan ihtiyaçları kadarını alabilecek.

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Gönül Çarşıları ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine yiyecek götürmeleri amaçlanıyor. Proje ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra yardımlaşmayı, paylaşmayı ve iyiliği öğretmeyi amaçladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim medeniyetimiz paylaşım medeniyetidir. Kıymetli hemşerilerimiz evine gıda alırken bir fazla alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için buraya bağışlayacak. Burada en güzel özellik şu; hayrı yapan da yardımı kimin aldığı da belli değil. Projemiz kardeşliğimizi tazeleyecek. Mübarek Ramazan ayı içerisinde kardeş olduğumuzu yeniden hatırlayacağız. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Bu iyilik projesinin tüm Mamak'ı kuşatmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibinin evine gideceğini bilsinler. Zor günler dayanışma ile aşılır" dedi.

Boğaziçi Mahallesi, Şafaktepe Mahallesi, Abidinpaşa Mahallesi, Küçük Kayaş Mahallesi, Kıbrısköyü Mahallesi, Lalahan Mahallesi, Başak Mahallesi, Akdere Mahallesi, Mutlu Mahallesi ve Yeşilbayır Mahallesi'nde Gönül Çarşısı açıldı. - ANKARA

Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak
Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak
Gönül Çarşısı ile imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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