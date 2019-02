Gönül Buluşmaları Tam Gaz Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen "Gönül Buluşmaları" programı devam ediyor.

Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen sadece kadın ve çocukların bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbetlerin edildiği Gönül buluşmaları programına ev sahipliği yapan Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediyesi Başkan Adayı Erdoğan Tok, "Vatandaşlarımızla birlikte benimsemiş olduğumuz gönül belediyeciliği anlayışı ile ilçemizde gönül birliğini kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediyesi Başkan Adayı Erdoğan Tok, bir önceki dönem Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ile birlikte Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde "Gönül buluşmaları" programı ile Gümüşhaneliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayfer Acar ve Gümüşhaneliler Derneğinin hanım üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Tok: "Belediyecilikte iktidar partisi ile çalışmak çok farklı"

Göreve başladıklarından bu yana İlkadım ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaptığımız çalışmaların her biri ilçemize değer katarken insanımızın da gönlüne dokunuyor. Gittiğim her yerde görüyorum ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, çalışma azmimizi arttırıyor. Bununla birlikte ilçemizde yapmış olduğumuz her projede bayanlarımızı önemsiyoruz. Bayanlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Geçmiş dönem belediye başkanlığımızda hayata geçirdiğimiz ve sadece bayanlarımızın faydalanabildiği Kadınlar Lokalimizde bayanlarımıza ne kadar önem vermiş olduğumu ortaya koymuş olduk. Şimdi ise ilçemize kazandırmış olduğumuz Derebahçe Sosyal Tesislerimizde bayanlarımızın kurs eğitimlerini alacağı ferah eğitim sınıfları, yine sadece bayanlarımızın rahatlıkla kullanabileceği modern ve son teknoloji fitness salonu ile bayanlarımızı önemsiyoruz. Onca hizmetlerin yanı sıra yıkımı yapılarak yerine yenisi inşa edilen ve eşsiz mimarisiyle kompleks bir hizmet alanına sahip olacak olan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde içerisinde kadınlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belirttiğimiz gibi kadınlarımızın yeri İlkadım için ayrı. Kadınlarımız mutlu olursa aile mutlu olur aile mutlu olursa çocuklar mutlu huzurlu olur. Yani geleceğin teminatı olan yavrularımız mutlu huzurlu olursa geleceğe büyük adımlar atmış oluruz. Bu nedenle bayanlarımızın mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışacağımızı bir kez daha belirmek istiyoruz" diye konuştu.

Demircan: "Kazanan daima milletimiz olacaktır"

Böyle güzel bir mekanda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Demircan, "Bir toplumda kadın mutlu olursa, biliyoruz ki o toplum mutlu olur. Bunca yıllık siyaset tecrübemizle Samsun'un sorunlarını en küçük ayrıntısına kadar inceleyerek projelerimizi yapıyoruz. Burada asıl olan bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimiz artarak devam etmesidir. Gönül belediyeciliği halkımızın da çok iyi bildiği gibi hizmet odaklı ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancında olan bir belediyeciliktir. Burada kazanan daima milletimiz olacaktır yani siz değerli vatandaşlarımız olacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA