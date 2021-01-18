"Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması"
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"Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması"

18.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:36

Keşan Belediyesince düzenlenen "Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması" programına katılan bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ziyaretlerde bulundu.

Keşan Belediyesince düzenlenen "Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması" programına katılan bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ziyaretlerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyaretler kapsamında yenilenen Artı ve Kunduracılar çarşılarını tanıttı.

Helvacıoğlu, ilçedeki yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bölge belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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