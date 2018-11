Gönül Belediyeciliği ile Yeşil Korunuyor, Gönüller Fethediliyor

Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi ile bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatan Keçiören Belediyesi, doğaya ve ağaçlandırmaya da katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaçlandırmayı ve yeşil alanları çoğaltmayı işaret etmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaları da gündeme getirdi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği 2009 yılından bu yana ağaçlandırma çalışmalarına gösterdiği hassasiyetle Keçiören'de kişi başına düşen 2.2 metrekarelik yeşil alan miktarının 2018 yılı itibariyle 7 metrekareye çıkmasında büyük rol oynadı. Keçiören'de yeşil alan miktarının yüzde 220 artmasına öncülük eden Ak, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer sivil organizasyonları ağaç dikimi için teşvik ederek, bozkırın ortasında yeşil bir Keçiören siluetinin mimarı oldu. Keçiören Belediyesi, kendi çalışmalarıyla son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alanı ağaçlandırırken, diğer çeşitli ağaç dikimi faaliyetleri kapsamında ise ilçe genelinde toplamda 6 milyon 170 bin 686 metrekare alanın ağaçlandırılmasını teşvik etti. Ağaçlandırma çalışmalarının hızla sürdürüldüğü Keçiören'de kısa süre içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metrekareye çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği hizmetin yanında vatandaşın gönlünü de fetheden yerel yönetim anlayışını Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi aracılığıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Gönül Belediyeciliği Projeleri kapsamında 'belediye hizmetinin gitmediği yer kalmasın' anlayışıyla farkındalık oluşturan, Yeşil Gün Projesi'yle de doğaya ve yeşile duyarlı nesil yetiştirdiklerini söyleyen Ak, "Parklardan şehir ormanlarına, sokaklardan caddelere kadar birçok alana yönelik çevreye duyarlı nesil yetiştirmek için projeler düzenliyoruz. Bu projelerimizi Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezimiz organize ediyor. Biz yerel yönetim anlayışımızın geldiği son nokta itibariyle Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezini gönüllere dokunmak için kurduk. Ancak yeşili seven, doğayı seven, ağacı seven bir nesil yetiştirmek için de koordinasyon merkezimiz çeşitli projeler yürütüyor" dedi.

Gönül Belediyeciliği çalışmalarıyla bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıldığını belirten Ak, "Kim olduğuna bakmaksızın ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza gerekli olan her türlü desteği veriyoruz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belediyecilik hizmetinin yanı sıra gönülleri de fetheden yerel yönetim anlayışıyla sosyal projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gönül Belediyeciliğine hız kazandırdığımız günden bu yana vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA