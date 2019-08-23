23.08.2019 16:29

Gönül belediyeciliği bu olsa gerek

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, engelli Şadiye teyzenin yardım çağrısına duyarsız kalmadı

Bir kilometrelik yolun yapılması için çalışmalara başlandı

Yol olmadığı için annelerini sırtlarında hastaneye götürüyorlardı

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Akdağ Köyü'nde yaşayan 83 yaşındaki hasta kadının yardım çağrısına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar duyarsız kalmadı.

Tekerlekle sandalyede yaşamını sürdüren 83 yaşındaki Şadiye Tortumluoğlu, evlerinin önünde yol bulunmadığı için tedavi için çocuklarının sırtında hastaneye gidip geldiğini sosyal medyadan duyurarak yardım istemişti.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Şadiye teyzenin talebini kısa sürede çözerek evin önündeki 1 kilometrelik yolun yapılması için talimat verdi. Belediyeye ait ekipler Fadime Teyzenin evinin önünde çalışmalara başlarken, Başkan Uçar bugün aileyi ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Köyün 1 kilometre dışında yaşayan Şadiye Teyze tedavi için tekerlekle sandalye ile gelemediği için çocuklarının sırtında yola kadar taşınmak durumunda kalıyordu. Yolun yapılmasıyla birlikte Fadime teyze artık sandalye üzerinde tedaviye gidebilecek.

Aileyi evinde ziyaret eden Yakutiye belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Bizi buraya getiren neden Şadiye teyzemiz. Eşi vefat ettikten sonra İzmir'e kızının yanına göç ediyor. Babasının arazisi üzerine ev yaptırarak burada yaşamaya başlamış. Tekerlekli sandalye üzerinde yaşamak durumunda. Tedavisi nedeniyle çocukları sırtlarında taşıyarak hastaneye götürüyorlardı. Sosyal medyada konudan haberdar olunca hemen müdahale ederek yolun yapılması için fizibilite çalışması yaparak teyzemize yola kavuşturduk. Şadiye teyzemiz artık araçlarla evine kadar ulaşabilecek. Dualarını bekliyoruz. Burası köyün dışında olduğu için böyle bir mağduriyet söz konusu olmuş. Bunu en kısa zamanda gidermiş olacağız" diye konuştu.

Fadime Teyzenin oğlu Suat Tortumluoğlu, "Annemin mutlu olması için biz burayı yaptık. Belediye başkanımıza yolumuzu yaptığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kızı Filiz Eroğlu ise Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Başkanım henüz 5-6 aylık olmasına rağmen yaptıklarıyla hepimizin gönlünü fethetti. Annem konuşamıyor ama sürekli başkanımız için dua ediyor. Artık annemizi sandalyesiyle hastaneye götürebileceğiz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyuz. Gönül belediyeciliği yaparak gönlümüzü fethettiniz. " diye konuştu.

Kaynak: İHA