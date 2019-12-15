Gönlüne göre bir kreş bulamadı, kendi kreşini yaptı

15.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:31

Diyarbakırlı Ceren Paçal Çelik, kentte istediği gibi bir kreş bulamayınca kolları sıvayıp kreşini açmaya karar verdi. Kreşin alçısından duvar örmesine, badanasından parke döşemesine kadar bütün çalışmalarında bulunan Çelik, kendi evladı ile birlikte 60 ailenin çocuğuna bakıyor.



Diyarbakırlı 30 yaşındaki bir çocuk annesi Ceren Çelik Paçal, çocuğunun daha iyi vakit geçirmesi için kentte bulunan kreşleri gezmeye karar verdi. Gezdiği kreşlerin hiçbiri gönlüne göre olmayan Çelik, geçmiş deneyimlerini de düşünerek kreş açmaya karar verdi. İki katlı bir ev kiralayan Çelik, burayı restore ettirdi. Restorasyon çalışması sırasında ustalarla birlikte saban 07.00 akşam 18.00 mesai yapan Çelik, burada duvar örüp tuğla yerleştirdi. Kreşinin badanasını da kendisi yapan Çelik, son olarak parkeleri döşeyip bahçe düzenlemesini de yaparak yuvaya son halini verdi. İçine sinecek şekilde kreşini tamamlayan Çelik, CRN Düşler Şatosu Kreş ve Gündüz Bakımevini hizmete açtı. Kendi çocuğunu göz önüne alarak yaptırdığı kreşte 60 çocuğun gelişimine katkıda bulunan Çelik'in en büyük hayali şimdilik 11 kişiye oluşturduğu istihdamı arttırmak.



Çocuğunu düşünüp kreşin inşaat aşamasında yer aldı



Kreşin yapımında yer alması ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çelik, öğretmenlik mezunu olduğunu ve sektörde 10'uncu yılına girdiğini söyledi. Diyarbakır'ın çeşitli okullarında yöneticilik ve öğretmenlik yaptığını aktaran Çelik, "Bu sene çocuğum olduktan sonra, kendi çocuğuma ve diğer evlatlara daha iyi nasıl yardımcı olabilirim ve daha iyi bir ortam sağlayabilirim diye bir kreş açma isteği duydum ve bütün inşaat aşamasında yer aldım. Duvar ördüm, tuğla ördüm, duvar boyadım, parkeyi döşedim, tüm işçilerle birlikte sabah 07.00 akşam 18.00 mesai yaptım. Zorlu bir süreçti benim için ama bir kadın olarak çok iyi bir şekilde üstesinden geldiğimi düşünüyorum" dedi.



"Gezdiğim kreşler içime sinmedi"



Çok fazla kreş gezdiğini fakat kreşlerin içine sinmediğini kaydeden Çelik, "Organik beslenme sağlayan, hijyenik koşullarda olan, iyi eğitimcileri bulunan ki bizim öğretmenlerimiz sektörde adını duyurmuş kişiler, bunların olmadığını gördüm ve bu açığı nasıl kapatabilirim onu düşünerek böyle bir adım attım. Çok zorlandım, bir buçuk ay sürdü inşaatımız. Kadın, kararlı ve azimli olursa, kadın erkek eşitsizliği tamamen kalkıyor ortadan. İnşaat çok zor oldu benim için bir süre sonra karşımdaki çalışanlar da beni kadın olarak değil evet bu işi yapmak isteyen bir birey olarak gördükleri için ben de günden güne alıştım ve bir buçuk ay süren inşaatımız iyi bir şekilde tamamlandı" diye konuştu.



Hedefi istihdamı arttırmak



Kreşi yaparken yaklaşık 350 bin lira harcadığını dile getiren Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:



"Yaklaşık 350 bin liralık bir masrafım oldu. Bu tamamen kendi kaynaklarımızdı, herhangi bir destek almadık. 4 sınıfımız var, 60 çocuğumuz kreşimize geliyor. 11 kadın personelimiz burada çalışıyor. Hedefimiz burayı büyütüp istihdama daha fazla katkı sunmak." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA