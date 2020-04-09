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Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Afyon, Şuhut, Yaşam

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeye başladığı bin liranın yarısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:29
Gönlü geniş Anadolu insanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ödemeye başladığı bin liranın yarısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, aldığı bin liranın 500 lirasını kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri teslim edilen 500 lirayı Şuhut Ziraat Bankasındaki 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hesabına yatırıp bağış makbuzunu Ahmet Gözkara'ya teslim etti. Gözkara, 'Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun' sözlerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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