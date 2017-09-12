Gong Çelebi Stratejik Danışmanlık İçin Çaldı

Çelebi Stratejik Danışmanlık'ın 15. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansın açılışı gong töreniyle gerçekleştirildi.

Gong Çelebi Stratejik Danışmanlık İçin Çaldı

Çelebi Stratejik Danışmanlık'ın 15. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansın açılışı gong töreniyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com