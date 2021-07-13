Gönenli kadınlar iğne oyasını dünyaya tanıtıyor

Gönen'de bayanların iğne oyasıyla yaptıkları ve Guinness Rekorlar kitabına giren şeftali ağacı kooperatifleşmenin yolunu açtı.

Gönen'de bayanların iğne oyasıyla yaptıkları ve Guinness Rekorlar kitabına giren şeftali ağacı kooperatifleşmenin yolunu açtı.

Gönenli onlarca bayan imece usulü ile iğne oyası kullanarak bir milyonu aşkın ilmek ile yaptıkları gerçek boyutta şeftali ağacı yapmaları ve sonrasında yaptıkları müracaat ile Guinness Rekorlarına girmeyi başarmaları sonrası, buldukları enerjiyi kooperatifleşmeye dönüştürme kararı alarak 2017 Ağustos ayında işlemleri tamamlayarak, tüzel kişilik unvanına kavuştular.

20 bayanın bir araya gelerek kurdukları Gönen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi şu anda Dünya çapında Gönen ile ilgili büyük bir sosyal projede yer alıyor. Her gün bir araya gelerek, dantel, iğne oyası ve diğer el sanatları yaparak, hem kooperatifi güçlendiriyorlar, hem de kooperatif üyesi bayanlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Hüsniye Tanrıverdi yaptığı açıklama da "Gönen iğne oyası ile çok meşhur, birçok insanın hayatına dokunuyoruz, onlarla birlikte çalışıyoruz. 15-20 kişi ile başladık, şu anda yüzden fazla kadınla çalışıyoruz. Onlara ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Şu an bir proje üzerine çalışıyoruz, projeye bir buçuk ay önce başlandı. Ciddi bir Amerikan firması, Gönen'le ilgili sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışmak istediklerini söylediler, bizimle temasa geçtiler, çokta güzel, başarılı işler çıkardık. Bunun yanında ikinci bir projeye geçildi, iki yıllık bir proje, şu anda bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu Gönen tarihinde bir ilk ve bu bizim için çok önemli" dedi. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre