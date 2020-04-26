Gönen Vefa Grubunundan yaşlılara destek
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Balıkesir, Gönen, Güncel, Haber

Gönen Vefa Grubunundan yaşlılara destek

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların acil ve temel ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

26.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:40
Gönen Vefa Grubunundan yaşlılara destek

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların acil ve temel ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.Bu kapsamda Gönen ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri, kamu kurumu çalışanları ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan söz konusu grup, gelen çağrıları vakit kaybetmeden değerlendirmeye alıp harekete geçiyor.

24 Mart 2020 tarihinde göreve başlayan Gönen Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 0 501 762 10 10 whatsapp ihbar hattından bu güne kadar bin 65 acil ve temel ihtiyaca cevap verirken 112 üzerinden bin 229 ihbarı değerlendirdiği 155 -156 üzerinden de bin 100 ihbarı değerlendirdi. Bunun yanında Gönen Belediyesi tarafından kurulan ekip ile birlikte Gönen Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu 5 Bin ihbarı değerlendirdi.

Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey Okulu Bahçesinde konuşlandırılan Gönen Kaymakamlığı Vefa Sosyal destek Grubu ekipleri Gönen Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, DSİ, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü, Gönen Ticaret Borsasının tahsis ettiği araçlar ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gönen Belediyesi ekipleri tarafından günlük 150'in üzerinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günlük taleplerini ve acil ihtiyaçlarını karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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