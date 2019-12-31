Gönen Süleyman Demirel Orta Okullu Kızlar, gruplarda Isparta'yı temsil edecek

31.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:26

2019-2020 Yılı Isparta Voleybol Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Gönen Süleyman Demirel Orta Okulu, finalde karşılaştıkları Halıkent Orta Okulu'nu 2-0 yenerek Isparta şampiyonu oldu.



Kısıtlı imkanlarla birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakan Gönen Süleyman Demirel Orta Okullu minikler, yetenekleriyle göz doldurdular. Gönen Süleyman Demirel Orta Okulu'nun bu başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Kılınç da başrol oynadı. Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, minik öğrencilere sürpriz yaparak tribünlerdeki izleyiciler arasında yer aldı. Kaymakam Coşkun'a, Gönen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, okul yöneticileri ve öğretmenler de eşlik etti.



Büyük sevinç yaşayan Gönenli minik kızları tebrik eden Kaymakam Coşkun, müsabaka sonrasında İl Birincisi olan Süleyman Demirel Ortaokulu oyuncuları ile öğretmen ve yöneticilerine başarı dileklerinde bulunarak, ödül törenindeki kupa ve madalyaları takdim etti.



Diğer yandan, Gönen Süleyman Demirel Orta Okullu minikler gruplarda Isparta temsilciliği görevi üstlenecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA