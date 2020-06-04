Gönen Kaplıcaları İşletmesi AŞ'nin genel kurul toplantısı yapıldı Gönen Kaplıcaları İşletmesi AŞ'nin 59'uncu Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Gönen Kaplıcaları İşletmesi AŞ'nin 59'uncu Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Gönen Kaplıcaları'na ait restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gönen Belediye Başkanı ve işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Palaz, kaliteli hizmet vermek için yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kaplıcada doluluk oranının 2019 yılında arttığını belirten Palaz, "İşletmenin borç yükünü azaltmak adına değerli misafirlerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak ve kente daha fazla katma değer sağlaması için yönetim kurulu arkadaşlarımızla salgın sürecine rağmen yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Oylama sonucu İbrahim Palaz'ın yeniden başkanlığa seçildiği yönetim kurulunda, Kaan Aktay, Yüksel Uyar, Ülkü Dönmez, Nesrin Osman, Vedat Erkoyuncu ve Adnan Bakan yer alıyor.

Kaynak: AA