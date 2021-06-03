Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
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Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı

Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Gönen ilçesinde kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıkarken, kuraklığın olumsuz etkilediği gül hasat sezonu için de eller semaya açıldı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıkarken, kuraklığın olumsuz etkilediği gül hasat sezonu için de eller semaya açıldı.

Gönen ilçesinde ilkbahar mevsiminin kurak geçmesi ve beklenen yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle Yunus Emre Meydanı'nda yağmur duası yapıldı. Ayrıca kuraklığın etkilediği gül hasat sezonu için de eller semaya açıldı. Programda din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Gönen İlçe Müftüsü Abdülhalim Erkoç, yağmur ve şükür duası yaptıklarını belirterek, "Ispartamızın sembolü olan gül sezonunun verimli geçmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor ve üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. ya Rabbi. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle. Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve Senden bir işaret olsun. Çorak ve kuru topraklarımıza bolluk ve bereketler ihsan eyle. Bizleri maddi ve manevi yağmurlarınla suvar. Salgın hastalıklardan, afetlerden kıtlık ve kuraklıktan bizleri muhafaza eyle. Gönen'e, Isparta'ya ve ülkemizin tüm topraklarına şamil bol yağmurlarını rahmet ve bereketini lütfeyle, rahmetini ve inayetini bizden esirgeme" dedi.

Kurbanların da kesildiği program tüm cemaatin hep birlikte tekbirler getirmesiyle sona erdi. - ISPARTA

Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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