Gönen'deki kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu yapıldı.
Operasyonda 730 sigara, 73 şişe etil alkol, 86 adet anason, 250 adet cinsel içerikli ürün, 20 adet tatlandırıcı aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.