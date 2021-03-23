Gönen'de yeni pandemi kuralları
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Gönen'de yeni pandemi kuralları

23.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:16
Gönen'de yeni pandemi kuralları

Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni pandemi tedbirleri kararlarının Gönen'de etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Kaymakamlık Makamında toplantı yapıldı.

Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni pandemi tedbirleri kararlarının Gönen'de etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Kaymakamlık Makamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Arslan Yurt Başkanlığında yapılan toplantıya, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, İlçe Yazı İşleri Müdürü Aylin Kılıç ve İlçe Müftüsü Ahmet Duram katıldı.

Toplantıda, Gönen'de artan vaka sayılarının kamu sağlığını tehdit ettiğinin ve hastanede yoğun bakım ihtiyacının arttığının altı çizilerek ilçeye girişlerde ve yoğun caddelerde güvenlik birimlerince denetimlerin artırılması, marketlere ve kuaförlere girişte HES Kodu kontrolü mecburiyeti, çocuk parklarının kullanıma kapatılması, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunun apartman ve site yöneticilerine tebliğ edilmesi, yüz yüze eğitim yapan öğrencilerin okul bahçesi dışına çıkışlarının engellenmesi, ilçede anons ve sosyal medya yoluyla halkın bilgilendirilmesi başta olma üzere çok sayıda konu hakkında atılması gereken adımlar değerlendirilerek planlamalarda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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