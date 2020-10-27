Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
27.10.2020 08:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:56
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen F.B. ve U.S'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 213 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın