Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

27.10.2020 08:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:56
Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen F.B. ve U.S'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 213 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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