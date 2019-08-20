20.08.2019 20:23

Gönen'de üvey torun dehşeti... Ninesinin boğazını kesti, dedesini sırtından bıçakladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda üvey torun vahşetinde F.S ismindeki şahıs dedesini sırtından bıçaklarken ninesinin ise boğazını keserek öldürdü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan olayda üvey torun vahşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S isimli şahıs nedeni bilinmeyen bir sebeple dedesi Fidan Kangal'ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ınise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Kaynak: İHA