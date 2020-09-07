Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
07.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:50

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gönen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik takip sonucu Tırnova Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. (35) ve A.M. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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