Gönen'de "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı
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Gönen'de "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

05.03.2020 07:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:12
Gönen'de

'in ilçesinde, " Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Gönen Belediye Başkanı , etkinlikleri Türkiye geneline yükseltme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Ayrıca, Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi Gönen Belediyesi sergi salonunda ziyarete açıldı.

Etkinlikler, şiir dinletisi, mevlid, konferans, seminer ve tiyatro ile bir hafta sürecek.

Kaynak: AA

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