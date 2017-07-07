Gönen'de Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbaraları

Gönen Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.



İlçenin 12 noktasına yerleştirilen kumbaralarda toplanan ayakkabı, çanta ve giysilerin kullanılabilecek durumda olanları ön ayrıştırma işleminin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Geriye kalan kumaş ve deri parçaları sınıf ve renk ayrımına göre küçük parçalar haline getirilerek sanayide kullanılıyor.



Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, hayata geçirdikleri projenin, vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Henüz birkaç günlük olan projemizin gördüğü ilgi, doğru bir iş yaptığımızı göstermesi açısından bizleri sevindirdi." dedi.