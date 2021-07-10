Gönen'de kadınlar iğne oyasıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 100'den fazla kadın iğne oyası yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 100'den fazla kadın iğne oyası yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gönen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar iğne oyasının dışında farklı el sanatlarıyla da uğraşıyor.

Kooperatifin Kurucu Başkanı Hüsniye Tanrıverdi, Gönen'in iğne oyasıyla meşhur bir ilce olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"15-20 kişi ile başladık, şu anda 100'den fazla kadınla çalışıyoruz. Onlara ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Şu an bir proje üzerine çalışıyoruz, projeye bir buçuk ay önce başlandı. Bir Amerikan firması yetkilileri Gönen'le ilgili sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışmak istediklerini söylediler. Bizimle temasa geçti. Çok da güzel, başarılı işler çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın