Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu
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Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çok sayıda kaçak bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

05.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:30
Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu

'in ilçesinde, çok sayıda kaçak bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

T.Ö'nün iş yerinde ve evinde kaçak sigara ve içki bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 108 litre etil alkol, 27 litre sahte rakı, 18 litre sahte şarap, 200 litre sahte votka, 14 litre sahte viski, viski yapımında kullanılan aroma, 174 şarap kapağı ve hologram, bin 280 içi tütün doldurulmuş makaron, 134 puro, 64 paket sigara, 26 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüpheli T.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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