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Gönen'de kaçak içki operasyonu

Gönen'de kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 173 litre kaçak içki ve malzemesi ele geçirdiler.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 173 litre kaçak içki ve malzemesi ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak üretimi yapılan alkol ile meydana gelen ölümleri engellemek maksadıyla sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde sahte ve kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 97 litre etil alkol, 54 litre rakı, 18 litre viski ve 4 litre likör olmak üzere toplam 173 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçen kaçak içki malzemelerine el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

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