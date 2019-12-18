Gönen'de kaçak içki operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Gönen'de kaçak içki operasyonu - Haberler

Gönen'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı.

18.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:45
Gönen'de kaçak içki operasyonu

'in ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gönen KOM Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu yapıldı. Operasyonda, 730 adet sigara, 73 şişe etil alkol, 86 adet anason, 250 adet cinsel içerikli ürün, 20 adet tatlandırıcı aroma ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler