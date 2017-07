Gönen'de Hububat Hasadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hububat hasadı başladı.



Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde geçen yıl 155 bin dekar alanda buğday ekildiğini anımsattı.



Bu yıl 160 bin dekar alanda ekim yapıldığını belirten Özkurt, hububat ve buğdaydaki gümrük vergilerinin düşürülmesi kararının piyasayı olumsuz etkilediğini savundu.



Özkurt, şöyle konuştu:



"Şu an bölgemizde hasat devam ediyor. TMO devreye girerek en kısa sürede makul olacak fiyatlar açıklanmalıdır. TMO tarafından alımlar devam etmezse önümüzdeki dönemde tarımdan vazgeçenlerin sayısı tekrar artış gösterecek ve üretim azalacaktır. Her gün ülkemize 'bugün buğday ithal edeceğiz, yarın et ithal edeceğiz' söylemleri çiftçimizin belini kırmaktadır. Bir an önce TMO'nun devreye girmesiyle makul müdahale alım fiyat açıklamalıdır, aksi takdirde bu şartlarda çiftçi 8 kuruşa 8,5 kuruşa üretime devam edemeyecektir."