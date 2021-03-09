Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesi korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması üzerine köy karantinaya alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla mahalle Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9.03.2021 Salı günü saat 11.00'den itibaren karantina altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı