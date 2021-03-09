Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı

09.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:01
Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesi korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesi korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Hodul kırsal mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması üzerine köy karantinaya alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla mahalle Gönen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9.03.2021 Salı günü saat 11.00'den itibaren karantina altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gönen'de bir mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:02:47. #1.16#
title