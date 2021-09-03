Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu madde operasyonunda 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu madde operasyonunda 3 şahsı gözaltına aldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonun da 300 gram metemfamin ve 30 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.E., N.K. ve M.A. polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı