Gönen Atıksu Arıtma Tesisinde Sona Gelindi

18 milyon lira yatırım bedelli olan ve 80 bin kişi kapasiteli tesis önümüzdeki günlerde su almaya başlayacak.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından 2016 yılında temelleri atılan Gönen Atıksu Arıtma Tesisi'nde peyzaj çalışmaları tamamlandı. 18 milyon lira yatırım bedelli olan ve 80 bin kişi kapasiteli tesis önümüzdeki günlerde su almaya başlayacak. Suyun alınması ile birlikte hidrolik test ve kontroller yapılacak, herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde bakteri üretme aşamasına geçilecektir.

GÖNEN ÇAYI KİRLİLİKTEN KURTULACAK

Tesisle ilgili olarak BASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Halen Gönen Çayına farklı noktalardan deşarj edilerek çayın kirlenmesine neden olan atıksuların arıtılmasını sağlayacak olan tesisin yatırım bedeli 18 milyon TL olup 80.000 kişiye hizmet verecektir. Gelecekteki nüfus artışı da göz önünde bulundurularak tesis 2050 yılında 100.000 kişinin rahatça atıksuyunu arıtabilecek elektronik, mekanik, elektrik teçhizata sahip tasarımla yapılmıştır.

Arıtma tesisinde Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (SCADA) ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) de yer almaktadır. Bu sistemler sayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik dahil ilgililerin uzaktan izleme ve denetimine açık bir tesis olacaktır.