Baş Başa Görüntülenen Gonca Vuslateri ve Kerem Alışık Soruları Yanıtsız Bıraktı

2 ay önce eşi Burak Ertoğan'la boşanacaklarını açıklayan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, kendisinden 27 yaş büyük olan Kerem Alışık ile görüntülendi.

"TEŞEKKÜR BULUŞMASIYDI"

magazin muhabirlerinin kapıda olduğunu öğrenen ikili, mekanın ışıklarını kapattırsa da görüntü vermekten kaçamadı. Mekandan ayrı ayrı çıkan Kerem Alışık ve Gonca Vuslateri'ye magazin muhabirleri "Aşk var mı?" diye sordu. İki oyuncu da bu soruya cevap vermek istemedi. Kerem Alışık "bir teşekkür buluşmasıydı" demekle yetindi.

Kerem Alışık'ın düzenlediği Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödül Töreni'nde Gonca Vuslateri 'Kördüğüm' adlı şarkıyı seslendirmişti. Oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etmişti.

BOŞANACAĞINI HESABINDAN DUYURMUŞTU

Oyuncu Gonca Vuslateri 2 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır evli olduğu Burak Ertoğan'la boşanacaklarını, Eşim Burak Ertoğan ile uzun süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz." ifadelerini kullanarak duyurmuştu.