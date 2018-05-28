Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan Tek Celsede Boşandı

Son olarak Tehlikeli Karım dizisinde rol alan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'ın evliliği tek celsede bitti.

BOŞANACAĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

31 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, boşanacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Oyuncu, "Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz" diyerek evliliklerini sonlandıracaklarını açıklamıştı.

GÖZLERDEN UZAKTA EVLENMİŞTİ

Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan, 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından, "Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul'a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım" mesajı atan Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan duyurmuştu.