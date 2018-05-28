Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan Tek Celsede Boşandı
İki buçuk yıl önce dünya evine giren oyuncu Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan'ın evliliği tek celsede bitti.
Son olarak Tehlikeli Karım dizisinde rol alan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'ın evliliği tek celsede bitti.
BOŞANACAĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
31 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, boşanacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Oyuncu, "Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz" diyerek evliliklerini sonlandıracaklarını açıklamıştı.
GÖZLERDEN UZAKTA EVLENMİŞTİ
Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan, 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından, "Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul'a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım" mesajı atan Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan duyurmuştu.
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artisler genellikle inançsız.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu bayan bir yerde Kerem Alışık la yakalanmıştı geçenlerde ...Adam boşanacak tabii ne yapsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sene boşanmak moda galiba, Bende modayı yakından takip eden birisi olarak evlenirsem 1 sene sonra boşanırım artık:))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bence sevilen insan ünlüdür.....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KARIYI HİÇ SEVMEMCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır