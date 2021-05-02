Gonca Vuslateri koronavirüsü atlattı
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Gonca Vuslateri koronavirüsü atlattı

Gonca Vuslateri koronavirüsü atlattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir koronavirüs ve bacağını yaktığı için hastanede tedavisine devam edilen Gonca Vuslateri, son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi verdi. İşte detaylar...

Gonca Vuslateri, koronavirüsü atlattı. Bacağı yandığı için hastanede tedavisine devam edileceğini söyleyen oyuncu, kendisine bakan hemşireleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Vuslateri, "Sabah 5'in en güzel haberi... Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9'uncu kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim yavaştan.O da geçecek ama. Sete zımba gibi girerim. Canım hemşirelerim...! Hande,Merve ve Eda.. size aşığım. 15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız,benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım. Kendi bestesini dinlediğim sanatçı doktorumuz Prof.Dr.Çağrı Büke'ye tüm Covid hastaları adına ve yaralarımı,bütün bir bacağımı kök hücre ve prp'lerle Küba'dan gelen kremlerle toparlayan Prof.Dr.Mehmet Veli Karaaltın ve ekibi... Sizi çok seviyorum. Bedenime sımsıkı sarıldığınız ve altı kez de anestezi odasında yüzümü güldürdüğünüz için.. Bu ülke size çok şey borçlu.. Umarım sizi alkışlamaktan patlayan ellerimizi duyuyorsunuzdur, minnettarım. Uf bir de bacağım da iyileşse ne güzel olacak" diye yazdı.

Oyuncu, "Ben hastaneye geldiğimde titrerken maskesinin altından gözlerini açarak: sen güçlü bir kadınsın Gonca! diyerek beni apar topar ameliyata hazırlayan Dr.Fikriye İmam. seni yiyeceğim yiyeceğim... Neyse daha hastanedeyiz ama kattan taşınırken bile koyuyor insana..." notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin

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