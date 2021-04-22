Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gonca Vuslateri hayatı!
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Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gonca Vuslateri hayatı!

Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gonca Vuslateri hayatı!
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Koronavirüse yakalanan ve geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gonca Vuslateri kimdir? Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanan Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir. Rolüyle ülkemizde de geniş takipçi kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gonca Vuslateri hayatı ve biyografisi nedir?

Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gonca Vuslateri hayatı ve biyografisinedir? İşte detaylar haberimizde... Üzerine kaynar su dökülen oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı: "COVID 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla." sözlerine yer veren Gonca Vuslateri'nin sağlık durumu araştırıldı.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya geri taşındı.

1998'da annesi ve babası boşanan oyuncu bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 'Ruhsar' dizisiyle yaşadı. Uzun yıllar sonra yer aldığı 'Küçük Sırlar' isimli dizide canlandırdığı Ceyla karakteri ile tanındı.

Asıl popülerliğini senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanmıştır. Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir.

Bir dönem fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile birliktelik yaşayan Vuslateri, Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlendi. Çift 30 Nisan 2018 tarihinde boşandı.

FİLMELERİ VE DİZİLERİ

OYUNCU:

2018 - Tehlikeli Karım (Derin) (TV Dizisi)

2017 - Düğüm Salonu (Buse) (Sinema Filmi)

2016 - Anne (Şule Akçay) (TV Dizisi)

2015 - Komedi Türkiye (Tv Programı)

2015 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Klitorya) (Sinema Filmi)

2012 - İbret-i Ailem (Yıldız) (TV Dizisi)

2011 - Yalan Dünya (Eylem/Vasfiye Teyze) (TV Dizisi)

2011 - Yerden Yüksek 2. Sezon (Kumru) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Küçük Sırlar (Ceyla) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Yurttaki Kız) (Sinema Filmi)

2009 - Bornova Bornova (Hande) (Sinema Filmi)

2009 - Canım Ailem 2. Sezon (Nurcan) (TV Dizisi)

2006 - Kız Babası (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (Filiz) (TV Dizisi)

2004 - Aliye (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

SESLENDİRME:

2015 - Kötü Kedi Şerafettin (Seslendirme) (Sinema Filmi)

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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