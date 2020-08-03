Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli? Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla d asık sık gündeme geliyor. Peki, Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, boyu, kilosu kaç? Gonca Vuslateri nereli?

Oynadığı dizi ve filmlerle tanınan Gonca Vuslateri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları magazin gündeminde de kendine yer buluyor. Peki, Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli? Gonca Vuslateri kimdir?

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Eylül 1986

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: Bursa

Boy: 1,63 m

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

Gonca Vuslateri

Diziler

• Ruhsar (1998, Kanal D)

• Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

• Aliye (2004, atv)

• Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

• Kız Babası (2006, Show TV)

• Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

• Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

• Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

• İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

• Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

• Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

• Anne (2016-2017 Star TV) - Şule

• Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Sinema

• Bornova Bornova - Hande (2009)

• Kaybedenler Kulübü

• Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

• Hedefim Sensin (2018)

• Düğüm Salonu (2018)

Tiyatro

• Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

• Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

• Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010