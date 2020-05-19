Gonca Vuslateri 'Hep Bi'şey Eksik'i anlattı: İki yıl boyunca beklettim Oyuncu Gonca Vuslateri'nin ilk single'ı 'Hep Bi'Şey Eksik' geçen hafta dinleyiciyle buluştu.

Oyuncu Gonca Vuslateri'nin ilk single'ı 'Hep Bi'Şey Eksik' geçen hafta dinleyiciyle buluştu. 'Hep Bi'şey Eksik' Sezen Aksu'nun Gonca Vuslateri'ye 2 yıl önce armağan ettiği bir şarkı. Şarkının, Sezen Aksu ile hayat dair bir konu konuşurken gündeme geldiğini söyleyen Vuslateri, şarkıyı Sezen Aksu'dan alma hikayesini "Evrenin kusursuz bir planı var deriz ya hakikaten o plan içinde aktı her şey" sözleriyle anlattı.