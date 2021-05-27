Gonca Vuslateri: Eski bilete piyango vurmaz
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Gonca Vuslateri: Eski bilete piyango vurmaz

Gonca Vuslateri: Eski bilete piyango vurmaz
Hürriyet - Haberler | Magazin

İddiaya göre genç oyuncu, telefon açarak eski aşkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İddiaya göre genç oyuncu, telefon açarak eski aşkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu iddia sosyal medyada "barışma sinyali" olarak yorumlanınca, Gonca Vuslateri sürpriz bir paylaşım yaptı.

Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirdi: "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez. Ama ne diyelim, bir tur daha döneceksin o aşkı n'apacaksın. Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu.

İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana. Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da." Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımla barışma iddiasına yanıt verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet

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