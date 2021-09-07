Gonca mı servis mi haklı?
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Gonca mı servis mi haklı?

Gonca mı servis mi haklı?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gonca haklı mı?Televizyon kurulumu için gelen ekip, evdeki evcil hayvanların arka odaya konulmasını isteyince Gonca Vuslateri ekibi kapıdan geri gönderdi.

Gonca haklı mı?

Televizyon kurulumu için gelen ekip, evdeki evcil hayvanların arka odaya konulmasını isteyince Gonca Vuslateri ekibi kapıdan geri gönderdi.

Göndermekle de kalmadı, sosyal medyada şöyle yazdı şirket yetkililerine:

"Televizyon kurulumu için gelen ekibiniz 'Hayvanınızı odaya kapatın' derse biz de onları geri göndeririz efendim."

Hayvana şiddet haberlerinden o kadar içim şişmiş ki ilk duyduğumda "Bravo arkadaşıma! Birileri de çıksın hayvanların ne kadar değerli varlıklar olduğunu böyle haykırsın insanların suratlarına" diye düşündüm, içime su serpildi.

Tabii serpilen suyun serinliğiyle bu kez madalyonun diğer yüzü geldi aklıma.

Bir de eve gelen ekip açısından tartmak lazım olayı.

Çünkü evet, ev bizim özel alanımız ama hizmet almak için birini çağırdığımızda o süreliğine de olsa orası onun da işyeri haline geliyor.

Evdeki hayvan elbette çok akıllı, çok munis, kimseye zararı dokunmayan karakterde olabilir.

(Kaldı ki daha önce 10 kere yan yana oturduğu insanı, 11'incide ısıran köpek biliyorum.)

Ama bu yetmez ki. O kişi çok sevse de hayvanlardan çekiniyor, ürküyor, huylanıyor ya da alerjisi falan olabilir.

Geçici bir süreyle hayvanla arasına mesafe koymak o kadar da zor olmamalı.

Kimseyi kapıdan çevirmeden, daha yumuşak formüllerle kolayca halledilebilecek şeyler.

Kaynak: Hürriyet

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