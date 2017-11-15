Kıyıya Vuran Balina 1,5 Yıl Sonra Gömüleceği Yerden Çıkartılıp Sergilenecek

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vuran 5 metre uzunluğundaki balina, gömüleceği yerden 1,5 yıl sonra çıkartılarak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesindeki Deniz Biyolojisi Müzesi'nde sergilenecek.



Çamyuva Mahallesi sahiline vuran 5 metre uzunluğundaki balina Kemer Belediyesi ekiplerince vinç yardımıyla kamyonete konulup fakülteye getirildi.



Yerleşke içerisindeki boş bir araziye balina için 7 metre uzunluğunda çukur kazıldı. Balina, kamyonetten vinç yardımıyla indirilip çukurun yanına bırakıldı. Burada Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ve Türk Araştırmaları Vakfında görevli veteriner tarafından otopsi yapıldı.



Otopside balinadan incelenmek üzere parçalar alındı. Açılan çukura gömülecek balinanın 1,5 yıl sonra çukurdan çıkartılarak kemiklerinin fakültedeki deniz biyolojisi müzesinde sergileneceği belirtildi.



"Bu balinalar normalde kıyılara gelmezler"



Prof. Dr. Deval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incelemede balinanın ender görülen gagalı balina türünden olduğunun belirlendiğini söyledi. Kıyıya vuran balinanın dişi olduğunu dile getiren Deval, bu balinaların normalde kıyılara gelmediğini, 200 metre derinlikten daha sığ sulara gelmeyen bir tür olduğunu bildirdi.



Balinanın, 200 metreyle bin metre arasında yaşayan bir tür olduğuna değinen Deval, dişilerinin 7 metre, erkeklerinin de 7 metre 50 santimetre uzunluğuna sahip olabildiğini belirtti.



Deval şunları kaydetti:



"Bu tür balinalar Türk sularında nadir görülüyor. Akdeniz'de son 10 yılda bu şekilde 30 balina bildirimi yapıldı. Bu balığın yaşamını olumsuz etkileyen en büyük neden denizlerdeki askeri faaliyetler. Balinalarda bazen de beslenme ve balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı ölümler olabiliyor. Otopside balinanın üç gün önce öldüğünü tespit ettik. Normalde bir balina 10 günde kıyıya vurur. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu süreç üç güne düşmüş " diye konuştu.



Deval, balina iskeletini vatandaşların ziyaretine açacaklarını, öğrencilerin de eğitimlerinde kullanacaklarını söyledi.



"Doğu Akdeniz ekosisteminde açlıktan güçsüz kalıp ölebiliyor"



Fakülte öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balina iskeletinin görsel olarak çok güzel bir görünüme sahip olduğunu, üniversite öğrencilerinin eğitiminde kullanılabileceğini söyledi.



Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e bu tür balinaların girdiğini anlatan Gökoğlu, şunları kaydetti:



"Balinalar Batı ve Orta Akdeniz'de sıkça görülüyor. Özellikle İspanya ve Fransa kıyılarında görülüyor. Zaman zaman da Doğu Akdeniz ekosistemine geçiyorlar. Genellikle beşli, altılı gruplar halinde dolaşıyorlar. Bu gruptan kopmalar yaşanıyor. Kopan balinalar yön kaybedip besin bulmakta güçlük çekiyor. Bu balıklar mürekkep balıkları, kalamar ve ahtapotlarla besleniyor. Kalamar sürülerini takip ediyorlar. Doğu Akdeniz ekosisteminde açlıktan güçsüz kalıp ölebiliyor."