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Bingöl, Solhan, Ekonomi

Gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe yetişemiyorlar

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir süre önce hizmete giren 220 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinde, 100 bin adetten fazla korona virüs nedeniyle tek kullanımlık tulum istenince günlük üretim 7 bin adete çıktı.

26.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:52
Gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe yetişemiyorlar

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir süre önce hizmete giren 220 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinde, 100 bin adetten fazla korona virüs nedeniyle tek kullanımlık tulum istenince günlük üretim 7 bin adete çıktı. Gömlek üretimini bırakan atölyede siparişlerin yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Solhan ilçesinde istihdama katkı sağlanması için yakın zamanda faaliyete giren tekstil atölyesinde yoğun mesai harcanıyor. 220 kişinin istihdam edilmesiyle çalışmaya başlayan atölyede daha önce askeri gömlek ve kamuflaj üretimi yapılırken, şu anda ise sadece korona virüs için tek kullanımlık tulum üretimi gerçekleştirilmeye başlandı. 100 bin adet tulum siparişi için 220 kişinin mesai yaptığı atölyede günlük 7 bin tulum üretilmeye başlandı. İstihdama da katkı sağlayan üretim nedeniyle, 220 kişilik çalışan sayısının 500-700'e çıkarılmasının düşünüldüğü belirtildi.

Korona virüs tulumlarından önce piyasa gömlekleri ve askeri kamuflaj ürettiklerini belirten Üretim Müdürü Fahri İmga, "Önce gömlek üretiyorduk. Korona nedeniyle tek kullanımlık tulum istekleri çoğalınca fabrikamızın bütün kapasitesi tamamen tek kullanımlık tuluma çevrildi. Yaklaşık günlük 7 bin adet üretiyoruz. Bu görünüyor ki bu kapasitemize yetersiz. Şu an tek üretimimiz Bingöl merkez olarak çalışıyoruz. İlk başladığımızda bizden 10-15 bin adet istenirken bu sayı arttı 100 binleri aştı. Haftalık kapasitemiz 100 bin adet olsa bile yine yetersiz kalacağımızı görüyoruz. Bu demek ki 2020 yılı boyunca günlük tulum üretimi isteğinin daha fazla olacağını ön görüyoruz" dedi.

220 kişi çalışıyor hedef 700 istihdam

Solhan'ın istihdam bölgesi olduğunu aktaran İmga, "Ciddi bir genç nüfusuna sahip bir yer. Hedefimiz burada 500-700 kişiye iş imkanı sağlamak. Usta olarak ekip olarak tamamen yeterliyiz. Başka fabrikaların da bu taraflara gelmesini canı gönülden istiyoruz. İş başvurularımıza baktığınız zaman şu an mevcudumuz 220 kişi ama başvuru sayımız 750 kişi o da bir ay için geçerli başvurular. Bu bölgede ciddi bir iş açığı bulunmaktadır. Buranın kışı şartları soğuk olabilir ama buranın insanları gerçekten sıcaktır ve sahipleniyor. Ben aslen Vanlı olarak İstanbul'dan gelmeyim. Bu şehirde nasıl yaparım nasıl üretim sağlarım endişesiyle gelmedim. Keşke 10 sene önce bu bölgeye tesisimi kursaydım. Hem kendim başarılı olurdum hem de bu halka hizmet eder onur duyardım" ifadelerini kullandı.

Tekstil firmasının ilçe için büyük bir şans olduğunu aktaran çalışanlar ise aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağladıklarını aktardı. - BİNGÖL

Gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe yetişemiyorlar

Kaynak: İHA

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Bingöl'de gömlek dikerken, tuluma döndüler siparişe yetişemiyorlar

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