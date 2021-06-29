Gömleğini çıkarıp arıları sevdi
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Gömleğini çıkarıp arıları sevdi

Gömleğini çıkarıp arıları sevdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Acıelma mevkii Cennet Vadisinde 480 adet kovan ile bal üretimi yapan Mustafa Bilginç (67), arılarının yanına giderek gömleğini çıkardı. Arıların sokmasından çekinmeyen Bilginç, kovandan çıkardığı peteği eline alıp sevdi, "Arıdan korkma karıdan kork" dedi.

Peteği eline alarak arıları öptüğünü ve onları sevdiğini de söyleyen Bilginç, bölgede bal yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve birbirinden farklı bitkilerden faydalanan arıların kaliteli bal ürettiğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Gömleğini çıkarıp arıları sevdi
Gömleğini çıkarıp arıları sevdi
Gömleğini çıkarıp arıları sevdi
Gömleğini çıkarıp arıları sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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