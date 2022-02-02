Gomis, yeniden Galatasaray'a geldiği için mutluluk yaşıyor - Haberler Spor
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Gomis, yeniden Galatasaray'a geldiği için mutluluk yaşıyor

AA, Ercan Doğan - Spor
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Gomis, yeniden Galatasaray'a geldiği için mutluluk yaşıyor

Galatasaray ile yeniden anlaşan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha forma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray ile yeniden anlaşan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha forma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, " Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ın en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haber

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