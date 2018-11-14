Abdürrahim Albayrak: Vagner Love'ı Alıyorduk Ama Olmadı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Transferin son günü Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı." dedi.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda gerçekleştirilen kulübün Kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, Gomis'in kendilerinden yıllık 3 milyon 300 bin euro aldığını belirterek, "Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." diye konuştu.
"VAGNER LOVE'I ALIYORDUK AMA OLMADI"
Abdurrahim Albayrak, forvet transferi yapamamalarıyla ilgili, "Biz kazaya kurban gittik. Son gün yapıyorduk, bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuyu alıyorduk. Çin kulübüne faks çektik. 'Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız.' dediler. Yanlış bir imza atsak ve karşınıza 25 milyon euro zararla çıkıp konuşabilir miyiz? Son gün Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE'Yİ KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ"
Albayrak, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçtan sonra çıkan olayları yatıştırmak için sahaya girmesi konusunda ise "O anda sahaya girmek mecburiyetindeydim. Raporları eline geçenler de görmüştür. Büyük harflerle gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarf ettim. Çünkü Fenerbahçe misafirimizdi. Onları en iyi şekilde korumak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.
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Sen ilk önce kendini koruCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen nasıl alacan beşiktaştan futbolcu gaysaraylı. himmetsporunuz bitti artık beleşten şampiyonluklarda bitti ağlayında ağlayın artık ağlaklar sizi. ezik conconlar sizi. fransız kültürlü cinconsaraylılar sizi.Cevap Yaz 1 7 Yayından KaldırKASABA_45: nasıl bir kuyruk acısıdır bu arkadaş.2 Yayından Kaldır-: ŞENOL VE FİKRET GELMEDEN ÖNCE BEŞİKTAŞLILAR BEŞİKTAŞLIYIM DEMEYE UTANIYORDUNUZ HER SENE ŞEREFLİ 5. LİKLER YÜZÜNDEN EZİKLER SİZİ . ŞİMDİDE ADAMLARI BEĞENMİYORSUNUZ . TAM BİR LEŞ TARAFTARSINIZ .1 Yayından KaldırKRAL: ŞU MERETİ AZ İÇİN DEDİK O KADAR DİNLEMEDİNİZ. GÜZEL KAFANIZA VERİYORUZ :DYayından Kaldır