Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündemindeki eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımın sonuna sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraktı.