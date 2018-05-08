Galatasaraylı Gomis, Penaltı Atmaktan Vazgeçti
Ligde 3. penaltısını kaçıran Galatasaraylı Gomis, arkadaşlarına "Penaltı kullanmayı bırakıyorum. Bir daha kaçırırsam bunun ağırlığını kaldıramam." dedi.
Ligde toplamda 3 penaltı kaçıran ve son olarak Akhisar'da bu vuruştan yararlanamayan Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, maç sonunda gözyaşlarına boğulmuştu.
Muslera'nın son saniyedeki kurtarışının ardından hakemin bitiş düdüğüyle birlikte yere çöken Fransız yıldız, ağlamaya başladı.
Sosyal medyada kendisini teselli etmeye çalışan taraftarlara, "Birçok kulüpte oynadım ama Galatasaray benim için çok farklı. Penaltı kaçırdım ve bunun ağırlığını kaldıramadım. Kendimi tutamadım" yanıtını verdi.
DÖNÜŞ YOLUNDA AÇIKLADI: ARTIK KULLANAMAM
Galatasaray kafilesi dönüş yolundayken Fransız golcü Bafetimbi Gomis arkadaşlarına aldığı kararı açıkladı.
Akşam'ın haberine göre; 32 yaşındaki forvet, "Eğer kalan 2 haftada penaltı kazanırsak ben atmayacağım. Belki çok farklı önde olduğumuz bir maçta böyle bir şans gelirse kullanırım ama kritik bir skorda penaltı kullanmam. Yine kaçırırsam ve takım puan kaybederse bununla başa çıkamam. Sahada elimden geleni yapacağım. Ancak penaltılarda yokum. Benim yerime bu işi yapabilecekler var. Ben sadece atışı kullanan arkadaşıma destek veririm" dedi.
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Lan nerde gerizelasi varsa süperligte toplanmis arkadasya kalecinin kendine köse secme ihtimali %80-90 okadar abanmak nedir ? hicbirsey bilmiyorsan panenka penaltisi kullan kacacaksa böyle kacsin sen kalk havadaki kusu toptoplayiciyi vur Paintballmi oynuyon arkadas:))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Penaltıyı kazandığımız an yanımdaki arkadaşa inşallah Gomis atmaz demiştim. alt köşede grafik veriyorlar daha önce vurduğu yerleri gösteren. oraya bakan penaltıcı olmadığını anlar. sert tek vuruş yapan golcu ama asla penaltıcı değil teknik vuruşu yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adıyaman samsat ilçesinde 15 ay önce birinci 20 gün öncede ikinci deprem meydana gelmiştir.Samsat ın belediye başkanı,kaymakam ile tüm resmi daire amir ve memurları samsat ilçesinde oturmuyorlar,çünkü samsat halkı 15 aydan beri çadırlarda yaşamaya çalışıyor,adıyaman ın sözde milletvekilleri sözde il başkanı ve sözde yöneticilerin umurlarında değiller,herkes yumuşak parası bol olan koltuklarının peşindeler,halkı çadırlarda yaşamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırBİYADDİN: Hadi ordan abuzer. git deprem haberine yaz bu yorumu tırşikçi2 Yayından KaldırTAHİR 06: BİZE NE BUNDAN?. . . . YAZACAĞIN YER BURASI DEĞİL!. . . . .3 Yayından Kaldır