Gomis'ten Dursun Özbek'e: İyi ki Getirmişsiniz

29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Bafetimbi Gomis, transferini sağlayan eski başkan Dursun Özbek'i unutmadı.

Yeni Malatya galibiyetinin ardından geçtiğimiz pazar günü izinli olan Gomis, Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de gerçekleşen Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Bu organizasyonda Özbek'i gören Fransız golcü, eski başkanın ceketini çekiştirdi. Özbek'in şaşkınlığı dönüp karşısında Gomis'i görünce iki kat arttı.

"DOĞRU BİR KARAR VERMİŞİM"

Gomis, Özbek'e "Başkanlığı bıraktıktan sonra size telefonla ulaşmaya çalıştım ama whatsapp'ınız kapalıydı. Beni iyi ki Galatasaray'a getirmişsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Çok doğru bir karar vermişim.' dedi.

Kutlamalarda eşini yalnız bırakmayan Anais Gomis duygularını şöyle dile getirdi: "İstanbul'a gelmeden önce insanların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Galatasaray taraftarına teşekkürler ederim. Hepsi çok sıcakkanlı."