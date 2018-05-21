Gomis'ten Dursun Özbek'e: İyi ki Getirmişsiniz
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'in eski başkan Dursun Özbek'e "İyi ki beni Galatasaray'a getirmişsiniz" dediği ortaya çıktı.
29 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Bafetimbi Gomis, transferini sağlayan eski başkan Dursun Özbek'i unutmadı.
Yeni Malatya galibiyetinin ardından geçtiğimiz pazar günü izinli olan Gomis, Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de gerçekleşen Anneler Günü etkinliğine katıldı.
Bu organizasyonda Özbek'i gören Fransız golcü, eski başkanın ceketini çekiştirdi. Özbek'in şaşkınlığı dönüp karşısında Gomis'i görünce iki kat arttı.
"DOĞRU BİR KARAR VERMİŞİM"
Gomis, Özbek'e "Başkanlığı bıraktıktan sonra size telefonla ulaşmaya çalıştım ama whatsapp'ınız kapalıydı. Beni iyi ki Galatasaray'a getirmişsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Çok doğru bir karar vermişim.' dedi.
Kutlamalarda eşini yalnız bırakmayan Anais Gomis duygularını şöyle dile getirdi: "İstanbul'a gelmeden önce insanların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Galatasaray taraftarına teşekkürler ederim. Hepsi çok sıcakkanlı."
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KISKANANLAR ÇATLASIN!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DOLAR 4.56 BİZ HALA NEYLE UĞRASIYORUZ HALİMİZE BAKIN KAPİTALİST ÜLKELER TÜRKİYEYİ BATIRIYORLARMIŞCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hadi gömiz aslan taklidi yap sahada yat gomiz yürü gömiz wavv wavv de gömizCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırF.A.A.: ağlama kardeşim boşuna kebapçıyı da gömdü taraftar :)4 Yayından Kaldır