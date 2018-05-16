Galatasaraylı Gomis, Göztepe Maçında Gol Atarsa Rekor Kıracak
Süper Ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Gomis, Göztepe maçında gol atarsa Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunu geçecek.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi 28 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın 16'ncı gol kralı olacak.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki son gol kralı ise 2012-2013 sezonunu 23 golle kapatan Burak Yılmaz'dı. 1959 yılından bugüne Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan 15 isim var. Son 10 sezona bakıldığında ise zirvede sadece 2 Galatasaraylı bulunmakta. 2008-2009 sezonunda Milan Baros'un 20 golle en çok gol atan isim olduğu sezondan sonra zirveye çıkan tek isim ise Burak Yılmaz oldu. 1959 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin gol kralı çıkardığı 15 isim bulunurken, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan 4'er isim bu sevinci yaşadı.
REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK
Lig'de 28 golü bulunan Fransız forvet Gomis, Fenerbahçe formasıyla 28 gol atarak 2010-2011 sezonunda gol krallığı yaşayan Alex de Souza'yı egale ederek Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi olacak. Sezonun son mücadelesinde Bornova Stadı'nda Göztepe deplasmanına çıkacak Galatasaray'da şampiyonluk heyecanın yanında gol krallığı da yaşayacak olan Gomis, 2015-2016 sezonnunda 26 gol atarak gol kralı olan Mario Gomez'i geçti ve önünde tek isim Alex kaldı. Fransız futbolcu, 1 gol atması halinde rekorun tek sahibi olacak.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN İSMİ TANJU ÇOLAK
Ayrıca Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan isim ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atan Tanju Çolak. Tanju ayrıca Avrupa'da da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.
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bu sezon çoğunuz bu adam keşke bizde olsaydı dedi. soldado,negrodo,larin,love,jansen,fernandao nerde bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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alex le gomisi kıyaslamak alex e saygısızlık olur.alex inönüde hatrick yapmış adam batefiki gömis ise 6 derbide sıfır gol atmış .işin özeti ne kadar küme düşmeye oynayan takım varsa 3 atmış .zaten sert takıma gelince bayılıyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırLEONE: Ağlama Melis. Rekor dediğiniz şey yalan oldu, zorunuza gitmesin. İnsan olun adam gibi tebrik etmeyi bilin ezikler.1 Yayından Kaldır
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bu adamın gol kralı olcam diye ne macları kıl payı kacırdık vede puanda kaybettikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bırakın gomisi Ülkemizde siyaset yok. Ülkemizde fanatizm var. Körü körüne bağlanmak inanmak var. Araştırmadan bilmeden etmeden. Ben halkciyim ne Akp ne chp ne mhp . Herkes otursun düşünsün istiyorum. Akp lilerde hayatlarından memnun değil ama sırf siyaset fanatizminden ötürü oy veriyorlar. Yarın öbürgün de vay efendim acım param yok ne yapacam dersiniz. Tarafsız olun. Kişiye partiye bağlamayın. Mantıklı düşünün ve ülkenin halini genel olarak değerlendirin.dolar euro muhabbetıne değinmıyorum yakıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır