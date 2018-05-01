Galatasaray'da Ortak Soru: Şampiyonluk Gelirse Gomis'in Saçlarını Kim Kesecek

Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başlarken Gomis'in saçlarını kesecek isim için tartışmalar alevlendi.

Yeni geldiği dönemde Bafetimbi Gomis, bir taraftarın, "Şampiyon olursak saçlarını keser misin?" sorusuna "Şampiyon olur ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keserim" cevabını vermişti.

Gomis 20 golü geçeli çok oldu. Şampiyonluk için geri sayarken takımda "Gomis'in saçlarını kim kesecek?" tartışması başladı..

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATAN KESECEK

Fotomaç'ın haberine göre; bazı oyuncular "Terim kessin" derken, Feghouli, Mariano ve Muslera da talip oldu. Ortaya atılan ve kabul gören son fikir ise 'Şampiyonluk golünü atan kişinin Gomis'in saçlarını kesmesi' şeklinde.

Kaynak: Skorer

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