Galatasaray'da Ortak Soru: Şampiyonluk Gelirse Gomis'in Saçlarını Kim Kesecek
Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başlarken Gomis'in saçlarını kesecek isim için tartışmalar alevlendi.
Yeni geldiği dönemde Bafetimbi Gomis, bir taraftarın, "Şampiyon olursak saçlarını keser misin?" sorusuna "Şampiyon olur ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keserim" cevabını vermişti.
Gomis 20 golü geçeli çok oldu. Şampiyonluk için geri sayarken takımda "Gomis'in saçlarını kim kesecek?" tartışması başladı..
ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATAN KESECEK
Fotomaç'ın haberine göre; bazı oyuncular "Terim kessin" derken, Feghouli, Mariano ve Muslera da talip oldu. Ortaya atılan ve kabul gören son fikir ise 'Şampiyonluk golünü atan kişinin Gomis'in saçlarını kesmesi' şeklinde.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (21)
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İŞTE GALATASARAY BUNDAN DOLAYI KAYBEDİYOR İŞTE. . . . AKPLİ GİBİ SHOW PEŞİNDE VATAN MİLLET BOŞ SAKARYA İŞTE. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O saçlar yerinde kalırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pero Antiç kessin hahah))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırım’a ikinci yıldızı takalımda (9 G.Saray şampiyonluğu gördü bu sene olursak 10 ) kim keserse kessin .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Gs havaya girmiş bile artık karşısına real madrid bile çıksa bile şampiyonluktan gs yi edemez. Aslanlarıma tebrikler iş bitti artıkCevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır