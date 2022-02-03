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Gomis ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gomis ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti. Kampa dün katılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise takımla çalışmalara başladı.

Antalya Lara'daki Nirvana Cosmopolitan'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, her iki çalışmayı da otelin spor salonlarında gerçekleştirdi. Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklıydı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanlarda yer almadı. - İSTANBUL

Gomis ilk antrenmanına çıktı

Gomis ilk antrenmanına çıktı

Gomis ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haber

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